Умножьте на какое нибудь число оба уравнения системы так чтобы с помощью сложения можно было осключить одну из переменных а){2х-7у=8 х+3у=5 б) {3у-4х=8 у-5х=1

Алгебра

Умножьте на какое нибудь число оба уравнения системы так чтобы с помощью сложения можно было осключить одну из переменных а){2х-7у=8 х+3у=5 б) {3у-4х=8 у-5х=1

Автор: Гость