Умножьте на какое нибудь число оба уравнения системы так чтобы с помощью сложения можно было осключить одну из переменных а){2х-7у=8 х+3у=5 б) {3у-4х=8 у-5х=1
Алгебра
Умножьте на какое нибудь число оба уравнения системы так чтобы с помощью сложения можно было осключить одну из переменных а){2х-7у=8 х+3у=5 б) {3у-4х=8 у-5х=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) х = 5 - 3у, следовательно 2*(5-3у) - 7у = 8 10 - 6у - 7у = 8 10-8=13у 13у=2 у=2/13 х = 5 - 6/13 х = 4+7/13 б) у = 1 + 5х, следовательно 3(1 + 5х) - 4х = 8 3 + 15х - 4х = 8 11х = 5 х= 5/11 у = 1 + 25/11 у = 3 + 3/11
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