Умоляю !!!!! Ответьте на вопросы. 1 Приведите примеры влияния живых организмов разных видов друг на друга. 2Приведите примеры деятельности человека, приводящей к сокращению численности диких видов растений и животных . 5 класс

Гость: Гость:

1)симбиотические взаимодействиянейтрализмкомменсализмконкуренцияпротоокоперацияхищничествопаразитизм аллелопатияинквилинизмаменсализмдля пятого класса выбирать надо, но это тоже подойдет если училка не зануда)))))))