Умоляю !!!!! Ответьте на вопросы. 1 Приведите примеры влияния живых организмов разных видов друг на друга. 2Приведите примеры деятельности человека, приводящей к сокращению численности диких видов растений и животных . 5 класс
Биология
Умоляю !!!!! Ответьте на вопросы. 1 Приведите примеры влияния живых организмов разных видов друг на друга. 2Приведите примеры деятельности человека, приводящей к сокращению численности диких видов растений и животных . 5 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)симбиотические взаимодействиянейтрализмкомменсализмконкуренцияпротоокоперацияхищничествопаразитизм аллелопатияинквилинизмаменсализмдля пятого класса выбирать надо, но это тоже подойдет если училка не зануда)))))))
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