Уничтожение евреев нацистами.причина конфликта?

Гость: Гость:

Он финансировался еврейскими банкирами, а тем нужно было сплотить еврейское сообщество, а это проще всего сделать при помощи страха, нужно часть уничтожить, чтобы другая часть стала более активной и боролась за свое существование, а на основе этой части выстроить свою власть, которая сейчас миром управляет. А так русских погибло в минимум в 10 раз больше, чем евреев, но почему то геноцид русских не обсуждают, а вот еврейский на каждом углу, ну тут я понимаю почему, потому что русские не сплочаются, а живут как собаки, друг друга кусают и ждут кости от хозяев, поэтому и СМИ все в чужих руках, а они наших детей воспитывают, соответственно это дети уже не наши. В общем как то так.