Упр90какие предложения по цели высказывания употреблены в тексте. читали ли вы книгу Игоря ивановича акимушкина попугаи

Русский язык
Упр90какие предложения по цели высказывания употреблены в тексте. читали ли вы книгу Игоря ивановича акимушкина попугаи
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Автор: Гость
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Гость:
По цели высказывания: 1. вопросительное 2. повествовательное 3. повелительное Речевая задача- приказать.
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