Упр90какие предложения по цели высказывания употреблены в тексте. читали ли вы книгу Игоря ивановича акимушкина попугаи
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Упр90какие предложения по цели высказывания употреблены в тексте. читали ли вы книгу Игоря ивановича акимушкина попугаи
Ответ(ы) на вопрос:
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По цели высказывания: 1. вопросительное 2. повествовательное 3. повелительное Речевая задача- приказать.
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