Упражнения N200 помогите срочно пожалуйста !

Гость: Гость:

Кузнечики, сверчки, скрипачи и медведки (кто?) затянули в траве свою скрипучую музыку.(однородные чл. предложения -это выделенные слова, отвеч. на вопрос "кто", являются однородными подлежащими) В поле, в роще, в воздухе царствовало безмолвие (где? однородные обстоятельства). Лес зазвенел, застонал, затрещал. (что сделал?. однородные сказуемые). Пашня всюду заросла сильными, живучими, неприхотливыми сорняками(какими? однородные определения).По улице ветер гнал перья, стружки, пыль (что? однородные дополнения).Искры летели налево, направо, вверх (куда? однородные обстоятельства)