Упрости выражена а+4+3а+12

Математика
Упрости выражена а+4+3а+12
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4a+16 //////////////
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