Упростить: cos2a/sina-sin2a/cosa
Алгебра
Упростить: cos2a/sina-sin2a/cosa
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Cos²a-Sin²a)/Sina - 2SinaCosa/Cosa=(Cos²a-Sin²a)/Sina - 2Sina= (Cos²a-Sin²a-2Sin²a)/Sina= (Cos²a-3Sin²a)/Sina=(1-3Sin²a)/Sina Скорее всего ошибаюсь.
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