Упростить: cos2a/sina-sin2a/cosa

Алгебра
Упростить: cos2a/sina-sin2a/cosa
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Cos²a-Sin²a)/Sina - 2SinaCosa/Cosa=(Cos²a-Sin²a)/Sina - 2Sina= (Cos²a-Sin²a-2Sin²a)/Sina= (Cos²a-3Sin²a)/Sina=(1-3Sin²a)/Sina Скорее всего ошибаюсь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Что означает понятие шестидесятники
Ответить
Литература
А ВЫ МНЕ НЕ МОГЛИ ЛИ ПОМОЧЬ
Ответить
Математика
Решите уравнение 1) 3,5x=5,95 3) 0,8х=1,92 5) 0,6х=2,55 2) 4,2х=1,89 4) 0,125х=1,1 6) 1,08х=2,7
Ответить
Русский язык
Даю 30 балов ну сделать граматическую основу Там, на посыпанной песком узкой дорож??е, покачивая длинными носами, гуськом бежали два вальдшнепа, ор...
Ответить
Литература
Реферат природа и мы 4 класс
Ответить