Решите уравнение 1) 3,5x=5,95 3) 0,8х=1,92 5) 0,6х=2,55 2) 4,2х=1,89 4) 0,125х=1,1 6) 1,08х=2,7
Математика
Решите уравнение 1) 3,5x=5,95 3) 0,8х=1,92 5) 0,6х=2,55 2) 4,2х=1,89 4) 0,125х=1,1 6) 1,08х=2,7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) х=1,7 2)х=0,45 3)х=2,4 4)х=8,8 5)х=4,25 6)х=2,5
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