Напишите небольшое сочинение на тему "Если бы у меня была шапка-невидимка". Исполь??уйте формы сослагательного наклонения.

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Напишите небольшое сочинение на тему "Если бы у меня была шапка-невидимка". Исполь??уйте формы сослагательного наклонения.
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Автор: Гость
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Гость:
Если бы у меня была шапка невидимка я бы изчизала
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