Даю 30 балов ну сделать граматическую основу Там, на посыпанной песком узкой дорож??е, покачивая длинными носами, гуськом бежали два вальдшнепа, ораскою своих спинок сливавшиеся с тоном дорожки и окаймляющей ее жухлой жесткой т...

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Даю 30 балов ну сделать граматическую основу Там, на посыпанной песком узкой дорож??е, покачивая длинными носами, гуськом бежали два вальдшнепа, ораскою своих спинок сливавшиеся с тоном дорожки и окаймляющей ее жухлой жесткой травой. Справа, в переулке за Андреевской церковью, вся в утренних светло-вишневых лучах, видна белоснежная, окруженная садом женская гимназия Кроль. Стоит на кургане, у самой реки, цветок, не сгибаемый ветром

Автор: Гость