Реферат природа и мы 4 класс
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Реферат природа и мы 4 класс
Ответ(ы) на вопрос:
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Природа и мы "Люби природу не как символ Души своей. Люби природу не для себя - Люби для нее ", - писал в одном из своих стихотворений незабываемый Максим Рыльский, которого друзья с любовью называли Максим Хорошо Сердце. Во многих своих стихах он воспевал природу родной Украины, призвал беречь ее и защищать от злой и жестокой руки, приумножать ее богатства, любить ее. Мы все - дети природы, ее частичка. Она, величественная и могучая, дарит нам жизненные радости, потому кормит и одевает, учит и советует, предостерегает и предупреждает, вознаграждает за хозяйственность и строго наказывает за равнодушие и бездушие. Природа - вечный источник вдохновения. Сколько прекрасных живописных полотен, музыкальных шедевров, поэтических строк образовано от общения с ним, сколько песен сложено! Природа - источник нашего материального благосостояния, если мы, люди, по-умному используем ее богатства. Наши предки хорошо знали тайны земли. Называя ее матерью-кормилицей, понимали, что к ней и относиться нужно так, как к матери: уважительно, тактично, с любовью и уважением, заботливо, по-доброму. Тогда и земля отблагодарит и благоприятным климатом, и богатыми урожаями, и чистым воздухом, и ласковым солнышком, и благодатным дождиком ... Человек должен быть заботливым хозяином в храме матушки Природы, а не жадным равнодушным потребителем. Обращаясь к лесу как к своему другу, Максим Рыльский писал: А за каждую древесину, Что пойдет нам на стройки ... ... Мы новые рощи должности, Чтобы земля была веселая, Как веселое птиц в лесу, Как веселые дерева. Помните, что за нами идут будущие поколения. Какой мы оставим им нашу родную землю, сегодня зависит от нас.
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