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Упростить выражение : 14a - 13a + 5a
Алгебра
Упростить выражение : 14a - 13a + 5a
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Гость:
Эм .... 6а? не уверен (
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