упростить выражение и найти его значение при m=1,6 11 m - 1 m +1 12 2 3
Математика
упростить выражение и найти его значение при m=1,6 11 m - 1 m +1 12 2 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подставляем вместо m данное значение. Ответ 11239, если всё подставить и решить.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Один из углов прямоугольного треугольника в 4 раза меньше другого . В другом прямоугольном треугольнике разность острых углов равна 54 градусов . П...
Математика
Математика
Принесли два пакета картошки в одном пакете 1кг 700г ,а в другом не известно. в пюре пошло полтора килограмма после этого осталось 2 кг 300г картош...
Математика
Как написать краткую запись к этой задачи. С одной грядки сняли 10 кабачков, а с другой на 2 кабачка меньше.Снятые кабачки разложили поровну в 6 се...