В сумке 5кг.овощей,а в рюкзаке на 8кг. больше.Поставь разные вопросы,и реши задачи.
Математика
В сумке 5кг.овощей,а в рюкзаке на 8кг. больше.Поставь разные вопросы,и реши задачи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сколько в рюкзаке? 5+8=13 сколько всего овощей? 5+13=18 на сколько овощей меньше в сумке? 13-5=8 на сколко овощей больше в рюкзаке? 13-5=8
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