Упростить выражение: x·x·x·2·2 a) 4x2 b) 2x3 c) 4x3 d) 4x

Алгебра
Упростить выражение: x·x·x·2·2 a) 4x2 b) 2x3 c) 4x3 d) 4x
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Гость:
х•х•х=х3 2•2=4 ответ с)
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