Упростите выражение 2в - (7b - ( - 3b + ( 2 - 5b ))) и найдите его значение при b = 2 13
Математика
Упростите выражение 2в - (7b - ( - 3b + ( 2 - 5b ))) и найдите его значение при b = 2 13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2b - (7b - ( - 3b + ( 2 - 5b ))) 2b-(7b -(-8b+2) 2b-(15b-2) 13b+4 если b=2/13 13*(2/13)+4 cокращаем 13 2+4 = 6
Гость:
2b - (7b - ( - 3b + ( 2 - 5b )))=2b-(7b-(-3b+2-5b))=2b-(7b -(-8b+2))=2b-(7b+8b-2)=2b-(15b-2)=2b-15b+2=-13b+2 если b=²/₁₃ -13*(²/₁₃)+2=-2+2 = 0
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