Упростите выражение 2в - (7b - ( - 3b + ( 2 - 5b ))) и найдите его значение при b = 2 13

Математика

Упростите выражение 2в - (7b - ( - 3b + ( 2 - 5b ))) и найдите его значение при b = 2 13

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