СКОЛЬКО НУЖНО ЛАКА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛА КОМНАТЫ ДЛИНОЙ 8 М СО СТОРОНОЙ 6 М, ЕСЛИ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР ПОЛА РАСХОДУЕТСЯ 130 Г ГРАВИЯ?
Математика
СКОЛЬКО НУЖНО ЛАКА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛА КОМНАТЫ ДЛИНОЙ 8 М СО СТОРОНОЙ 6 М, ЕСЛИ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР ПОЛА РАСХОДУЕТСЯ 130 Г ГРАВИЯ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8*6=48 квадратных метов(комната) 2)130*48=6240 г Ответ 6240 г.
Гость:
6*8=48м2-площадь всей комнаты 48*130=6240г-лака нужно для покрытия пола комнаты
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