СКОЛЬКО НУЖНО ЛАКА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛА КОМНАТЫ ДЛИНОЙ 8 М СО СТОРОНОЙ 6 М, ЕСЛИ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР ПОЛА РАСХОДУЕТСЯ 130 Г ГРАВИЯ?

Математика

СКОЛЬКО НУЖНО ЛАКА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛА КОМНАТЫ ДЛИНОЙ 8 М СО СТОРОНОЙ 6 М, ЕСЛИ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР ПОЛА РАСХОДУЕТСЯ 130 Г ГРАВИЯ?

Автор: Гость