Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 39,а его катеты относятся как 5:12.Найти меньший катет треугольника
Геометрия
Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 39,а его катеты относятся как 5:12.Найти меньший катет треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть один катет равен 5x, тогда другой 12x и по теореме Пифагора (5x)^2+(12x)^2=(39)^2 25x^2+144x^2=1521 169x^2=1521 x^2=9 => x=3 Меньший катет равен 5x=5*3=15
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