Соя содержит 40% белка,а фасоль 23% белка. Где больше белка и на сколько: в 10 кг сои или в 15 кг фасоли?
Математика
Соя содержит 40% белка,а фасоль 23% белка. Где больше белка и на сколько: в 10 кг сои или в 15 кг фасоли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в белке больше чем в фасоли)))
Гость:
10*40%=400%-в 10 кг сои; 15*23%=345%-в 15кг фасоли; значит, белка больше в сое, на 400-345=55%. Ответ:соя, на 55%.
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