Соя содержит 40% белка,а фасоль 23% белка. Где больше белка и на сколько: в 10 кг сои или в 15 кг фасоли?

Математика

Соя содержит 40% белка,а фасоль 23% белка. Где больше белка и на сколько: в 10 кг сои или в 15 кг фасоли?

Автор: Гость