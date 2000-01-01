Периметр прямоугольника равен 6,4 м. Его длина состовляет 30% всего периметра, а ширина 0,35 его длины . Может ли существовать такой прямоугольник? Почему?
Математика
Периметр прямоугольника равен 6,4 м. Его длина состовляет 30% всего периметра, а ширина 0,35 его длины . Может ли существовать такой прямоугольник? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
длина равна 0,3Р ширина 0,35*0,3Р=0,105Р чтобы прямоугольник существовал 0,3Р+0,3Р+0,105Р+0,105Р должно равняться Р но 0,81Р не равно Р, поэтому нет, не может
Гость:
6,4*30/100=1,92м ширина прямоугольника 1,92*0,35=0,672м длина прямоугольника Р=2*(1,92+0,672)=5,184м 5,184 ≠ 6,4 Т.к. периметры не совпадают, то такой прмоугольник существовать не может
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