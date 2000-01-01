Периметр прямоугольника равен 6,4 м. Его длина состовляет 30% всего периметра, а ширина 0,35 его длины . Может ли существовать такой прямоугольник? Почему?

Математика

Периметр прямоугольника равен 6,4 м. Его длина состовляет 30% всего периметра, а ширина 0,35 его длины . Может ли существовать такой прямоугольник? Почему?

Автор: Гость