Объем куба равен 216. Найдите площадь его поверхности.

Гость: Гость:

сторона куба = куб.корень из 216 = 6. площадь одной стороны 6*6=36. сторон всего 6 поэтому площадь поверхности будет 36*6=216. Ответ: 216. (интересный частный случай, когда объём = площади поверхности, только еденицы измерения будут разные)