Объем куба равен 216. Найдите площадь его поверхности.

Геометрия
Объем куба равен 216. Найдите площадь его поверхности.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
abc = 216  пусть a=b=c  корень 3 ей степени из 216 = 6  S = a^2 * 6= 36 * 6 = 216  Ответ: 216
Гость:
сторона куба = куб.корень из 216 = 6. площадь одной стороны 6*6=36. сторон всего 6 поэтому площадь поверхности будет 36*6=216. Ответ: 216.  (интересный частный случай, когда объём = площади поверхности, только еденицы измерения будут разные)
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