Среднее арифметическое четырёх чисел равно 11,5.Второе число в 1,5 раза меньше первого и на 10 меньше третьего,а четвёртое равно сумме первого и второго.Найдите эти числа.
Алгебра
Среднее арифметическое четырёх чисел равно 11,5.Второе число в 1,5 раза меньше первого и на 10 меньше третьего,а четвёртое равно сумме первого и второго.Найдите эти числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть 2-е число = x, тогда 1-е = (1,5х), 3-е = (10х), 4-е = (1,5х+х) = (2,5х). Среднее арифм. - это сумма всех чисел, деленная на их количество ⇒ (1,5х+х+10х+2,5х)/4 = 11,5 1,5х+х+10х+2,5х = 11,5*4 15х = 46 x = 46/15 [latex]x = 3\frac{1}{15}[/latex] - 2-е число [latex]1,5*3\frac{1}{15} = 4,6[/latex] - 1-е число [latex]10*3\frac{1}{15} = 30\frac{2}{3}[/latex] - 3-е число [latex]2,5*3\frac{1}{15} = 7\frac{2}{3}[/latex] - 4-е число
Гость:
Пусть х второе число, первое 1,5х; третье х+10, а четвертое 1,5х+х=2,5х (x+1,5x+x+10+2,5x)/4=11,5 6x+10=46 6x=36 x=6 - второе число 1,5x= 9 - первое число 6+10=16- третье число 6+9=15- четвертое число
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