Среднее арифметическое четырёх чисел равно 11,5.Второе число в 1,5 раза меньше первого и на 10 меньше третьего,а четвёртое равно сумме первого и второго.Найдите эти числа.

Алгебра

Среднее арифметическое четырёх чисел равно 11,5.Второе число в 1,5 раза меньше первого и на 10 меньше третьего,а четвёртое равно сумме первого и второго.Найдите эти числа.

Автор: Гость