С двух полей собрали 8244,8 ц пшеницы. С первого поля собрали в среднем по 30,2 ц зерна с гектара,а со второго поля 28,6 ц с гектара.Найдите площадь каждого поля,если площадь второго поля на 16 га меньше первого. P.S.Решени...
Алгебра
С двух полей собрали 8244,8 ц пшеницы. С первого поля собрали в среднем по 30,2 ц зерна с гектара,а со второго поля 28,6 ц с гектара.Найдите площадь каждого поля,если площадь второго поля на 16 га меньше первого. P.S.Решение задачи с помощью уравнения. Ответ: 148 га 132 га
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28.6 * (х - 16) + 30.2х = 8244.8 28.6х - 457.6 + 30.2х = 8244.8 28.6х + 30.2х = 8244.8 + 457.6 58.8х = 8.702.4 х = 8702.4:58.8 х = 148га - площадь 1-ого поля. 148 - 16 = 132га - площадь 2-ого поля.
Гость:
Пусть хга плащадь первого поля, у-площадь второго поля, тогда 30,2х+28,6у=8244,8 х=у-16 30,2(у-16)+28,6у=8244,8 30,2у-483,2+28,6у=8244,8 58,8у=8728 у=148,43 га х=148,43-16=132,43га Если округлить, то площадь первого поля 148га, а второго 132га
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Арифметическая прогрессия (Ап) задана формулой ап=5п-7.Какое из чисел будет являться членом этой прогрессии?
Математика
Турист преодолел всего 363км, из них 225км проехал по железной дорогое, а остальную часть пути плыл на параходе со скоростью 23км/ч. Сколько часов ...
Геометрия
две стороны тругольника равны 12 и 25, а косинус угла между ними равен -0,8. Найдите площадь треугольника