С двух полей собрали 8244,8 ц пшеницы. С первого поля собрали в среднем по 30,2 ц зерна с гектара,а со второго поля 28,6 ц с гектара.Найдите площадь каждого поля,если площадь второго поля на 16 га меньше первого. P.S.Решени...

Алгебра

С двух полей собрали 8244,8 ц пшеницы. С первого поля собрали в среднем по 30,2 ц зерна с гектара,а со второго поля 28,6 ц с гектара.Найдите площадь каждого поля,если площадь второго поля на 16 га меньше первого. P.S.Решение задачи с помощью уравнения. Ответ: 148 га 132 га

Автор: Гость