Турист преодолел всего 363км, из них 225км проехал по железной дорогое, а остальную часть пути плыл на параходе со скоростью 23км/ч. Сколько часов он плыл на пароходе?

Математика

Турист преодолел всего 363км, из них 225км проехал по железной дорогое, а остальную часть пути плыл на параходе со скоростью 23км/ч. Сколько часов он плыл на пароходе?

Автор: Гость