Турист преодолел всего 363км, из них 225км проехал по железной дорогое, а остальную часть пути плыл на параходе со скоростью 23км/ч. Сколько часов он плыл на пароходе?
Математика
Турист преодолел всего 363км, из них 225км проехал по железной дорогое, а остальную часть пути плыл на параходе со скоростью 23км/ч. Сколько часов он плыл на пароходе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)363-225=138(км)-проплыл на параходе 2)138 делим на 23 =6(ч) проплыл на параходе
Гость:
1)363-225=138(км) - проплыл на параходе 2)138 : 23 =6 (ч) - проплыл на параходе Ответ: он плыл на пороходе 6 часов
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