7 класс. Рабочая тетрадь. Какие причины могут вынудить человека изменить образ жизни? К каким последствиям это может привести? Помогите пожалуйста!

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Например болезнь может привести к отказу от вредных привычек! Еще потрясения, убеждения, религия, события (война, тюрьма, семейная жизнь). Последствия могут быть разные. Если мы будем смотреть на отказ от вредных привычек, то увидим, что человек станет лучше себя чувствовать.