Прямоугольник, длина которого равна 24см, а ширина равна 6см, поделили на 4 одинаковых квадрата. Чему равна площадь каждого из этих квадратов?
Математика
Прямоугольник, длина которого равна 24см, а ширина равна 6см, поделили на 4 одинаковых квадрата. Чему равна площадь каждого из этих квадратов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sпр=ab=24*6=144 Sкв = 144/4=36
Гость:
24/4=6см Получится четыре квадрата со сторой 6см S=6²=36см² площадь каждого квадрата
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