Прямоугольник, длина которого равна 24см, а ширина равна 6см, поделили на 4 одинаковых квадрата. Чему равна площадь каждого из этих квадратов?

Математика

Прямоугольник, длина которого равна 24см, а ширина равна 6см, поделили на 4 одинаковых квадрата. Чему равна площадь каждого из этих квадратов?

Автор: Гость