экономика употребляется в двух значениях ,,хозяйство,, и ,, область знаний,, как эти понятия связаны?
География
экономика употребляется в двух значениях ,,хозяйство,, и ,, область знаний,, как эти понятия связаны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Экономика как научная область знаний занимается исследованием закономерностей, принципов всех элементов производительных сил и социальной инфраструктуры в территориальном аспекте, анализом и прогнозированием, а также обоснованием направлений размещения производительных сил с учетом общей стратегии социально-экономического развития и экологических требований; изучением экономики республик и регионов и межрегиональных экономических связей, исследованием территориальной организации хозяйства. Экономика - как хоз-во: Система хозяйствования, включающая отрасли материального производства (промышленность, сельское хозяйство, транспорт и т. д.) и нематериальной сферы (образование, культура, здравоохранение и т. д.), обеспечивающая общество материальными и нематериальными благами. Она обеспечивает людей материальными условиями существования — продуктами питания, одеждой, жильем и иными предметами потребления. Экономика как область знаний: наука, которая исследует, как люди в условиях ограниченности ресурсов удовлетворяют постоянно растущие потребности Вот я накидал, из этого вы можете по-красивее сформулировать, главное ж - мысль
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