экономика употребляется в двух значениях ,,хозяйство,, и ,, область знаний,, как эти понятия связаны?

География
экономика употребляется в двух значениях ,,хозяйство,, и ,, область знаний,, как эти понятия связаны?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Экономика как научная область знаний занимается исследованием закономерностей, принципов всех элементов производительных сил и социальной инфраструктуры в территориальном аспекте, анализом и прогнозированием, а также обоснованием направлений размещения производительных сил с учетом общей стратегии социально-экономического развития и экологических требований; изучением экономики республик и регионов и межрегиональных экономических связей, исследованием территориальной организации хозяйства.     Экономика - как хоз-во: Система хозяйствова­ния, включающая от­расли материального производства (про­мышленность, сель­ское хозяйство, транспорт и т. д.) и нематериальной сфе­ры (образование, куль­тура, здравоохранение и т. д.), обеспечиваю­щая общество матери­альными и нематери­альными благами. Она обеспечивает людей материальными условиями су­ществования — продуктами питания, одеждой, жильем и иными предметами потребления. Экономика как область знаний: наука, которая исследует, как люди в условиях ограниченности ресурсов удовлет­воряют постоян­но растущие по­требности     Вот я накидал, из этого вы можете по-красивее сформулировать, главное ж - мысль
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