помогите пожалуйста придумать смелый поступок размер где-то десять предложений и нормального содержания
География
помогите пожалуйста придумать смелый поступок размер где-то десять предложений и нормального содержания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
однвжды я шла по улочкам города и наслаждался вечером.Вдруг я услашала кряхтение и ругательные слова.За углом группа молодых ребят издевались над ветераном.Я почти побежал спаать его,но в этот момен я увидел двоих парней лет 16 который набравшись смелости с криками бежали на группу издевателей. я считаю это смелым поступком и подвигом
Гость:
Я очень боюсь высоты. Боюсь до такой степени, что дрожат коленки, сердце начинает бешено колотиться, я покрываюсь холодным потом, немею, бледнею, кружится голова и хочется стать на четвереньки, а лучше лечь, чтобы быть поближе хотя бы к какой-нибудь "земле". И вот так, боясь высоты, я спустилась на тарзанке со 170-метрового здания. Перед спуском, я как всегда бледнела, подкашивались ноги, я молилась, но я спустилась! Это было непередаваемо! И, кстати, когда я уже подошла к краю, и начала свешивать ноги, то... страх прошел! В тот момент я уже совсем не боялась. Не могу сказать, что я и сейчас совсем не боюсь высоты, но теперь я точно знаю, что со страхами можно и нужно бороться! На данный момент - это самый смелый поступок в жизни, за который я собой очень горжусь!
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