Квадрат, площадь которого 625 см2, вращается вокруг своей стороны. Найдите образующую,высоту,радиус,площадь основания и длину окружности основания получившегося цилиндра.
Математика
Квадрат, площадь которого 625 см2, вращается вокруг своей стороны. Найдите образующую,высоту,радиус,площадь основания и длину окружности основания получившегося цилиндра.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) высота цилиндра 25см 2) радиус 25 см 3) площадь основания [latex]\pi[/latex]R^2=3,14*625=1962,5 cm^2 4) длинна окружности 2* [latex]\pi[/latex]R=2*3,14*25=157 см^2
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