Квадрат, площадь которого 625 см2, вращается вокруг своей стороны. Найдите образующую,высоту,радиус,площадь основания и длину окружности основания получившегося цилиндра.

Математика

Квадрат, площадь которого 625 см2, вращается вокруг своей стороны. Найдите образующую,высоту,радиус,площадь основания и длину окружности основания получившегося цилиндра.

Автор: Гость