два точечных заряда -8q и +4q взаимодействуют в вакууме с силой 0,2 H.Заряды соединили и развели на прежнее расстояние.Чему стала равно сила взаимодействия?
Физика
два точечных заряда -8q и +4q взаимодействуют в вакууме с силой 0,2 H.Заряды соединили и развели на прежнее расстояние.Чему стала равно сила взаимодействия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
два заряда -8q и +4q взаимодействуют в вакууме с силой F1= 0,2 Н. заряды соединили и развели на прежнее расстояние R . Определите силу взаимодействия F2 после этого заряды после контакта -2q и -2q F1=k|-8q||+4q|/R^2 F2=k|-2q||-2q|/R^2 F1/F2 =k|-8q||+4q|/R^2 / k|-2q||-2q|/R^2 F1/F2 =32/4=8 F2=F1/8=0.2/8=0,025 H
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