1)Тело,двигаясь равномерно по окружности,совершает 10 оборотов в секунду.Чему равен период вращения тела? 2) Чему равно отношение числа молекул в одном моле кислорода к числу молекул в одном моле азота?
Физика
1)Тело,двигаясь равномерно по окружности,совершает 10 оборотов в секунду.Чему равен период вращения тела? 2) Чему равно отношение числа молекул в одном моле кислорода к числу молекул в одном моле азота?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Частота вращения v = 10 Герц. Период = 1/v=0.1 с. 2)v= 1 моль. v=N/Na Na(число авогадро) N=Na*v=Na v1/v2=Na/Na = 1. А вообще, в 1 моле любого вещества всегда содержится число авогадро вещества.
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