1)Тело,двигаясь равномерно по окружности,совершает 10 оборотов в секунду.Чему равен период вращения тела? 2) Чему равно отношение числа молекул в одном моле кислорода к числу молекул в одном моле азота?

Физика

1)Тело,двигаясь равномерно по окружности,совершает 10 оборотов в секунду.Чему равен период вращения тела? 2) Чему равно отношение числа молекул в одном моле кислорода к числу молекул в одном моле азота?

Автор: Гость