Апофема правильной 4-угольной пирамиды 2а см. Высота пирамиды равна а корень из 3. Найдите: а)сторону основания пирамиды; б)угол между боковой гранью и основанием; в)S поверхности пирамиды; г)расстояние от центра основания пира...

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Строим сечение через высоту пирамиды и апофему одной из граней. Получился равнобедренный треугольник с высотой а*корень(3) и боковой стороной 2*а. Легко видеть, что sin(Ф) = корень(3)/2, то есть Ф = 60 градусов. Ф - угол при основании этого треугольника. По смыслу построения сечения его плоскость перпендикулярна стороне основания, которую пересекает, потому что и апофема и высота пирамиды перпендикулярны этой стороне. Значит мы получили двугранный угол между боковой гранью и основанием. (У нас в сечении вообще равносторонний треугольник, вот радость-то:)) Далее, сторона основания равна = 2*а (ну, раз равносторонний...), поскольку в основании квадрат, и "нижняя" сторона сечения равна стороне основания. А вот боковые грани у нас получились равнобедренными треугольниками, у которых основание равно высоте. Поэтому они прямоугольные :)) (для решения это не пригодится, просто поможет понять формулу площади) Площадь поверхности пирамиды S = a^2 + 4*(2a)*(2*a)/2 = 9*a^2; Искомое в пунте г) расстояние равно а*sin(60) = a*корень(3)/2. Если не понятно, откуда это взялось - просто проведите в равностороннем треугольнике со стороной 2*а (каковым является построенное сечение, если вы не забыли) перпендикуляр из середины боковой стороны на другую боковую сторону. Это и есть искомое расстояние. Это отрезок перпендикулярен боковой грани, потому что перпендикулярен 2 прямым в её плоскости - стороне основания (которую пересекает плоскость сечения), и апофеме - по построению :)) его длину я уже написал. Все :))