 Если в открытом сосуде концентрация молекул газа уменьшилась на    20%, то абсолютная температура этого газа 

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Вообще зависимость концентрации от температуры можно выразить через уравнение давления. Но верно это будет только если давление в сосуде не менялось. p=nk2 n=p/kT2 0.8n=p/kT2 T1=p/nk T2=P/0.8nk T2/T1=1/0.8=1.25. Т.е. в этом случае температура повысится на 25%. В противном же случае давление изменится в прямо пропорциональной зависимости от изменения концентрации, а температура останется постоянной.