Велосипедист проедет расстояние между поселками за 80 мин, а мотоциклист - за 20 мин. Через сколько минут они встретятся, если выедут одновременно из этих поселков навстречу друг другу?

Математика
Велосипедист проедет расстояние между поселками за 80 мин, а мотоциклист - за 20 мин. Через сколько минут они встретятся, если выедут одновременно из этих поселков навстречу друг другу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80-20=60 минут.   Они встретятся через 60 минут после того как  выйдут.
Гость:
80-20=60=1час скорей всего через 1 час
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