Велосипедист проедет расстояние между поселками за 80 мин, а мотоциклист - за 20 мин. Через сколько минут они встретятся, если выедут одновременно из этих поселков навстречу друг другу?

Математика

Велосипедист проедет расстояние между поселками за 80 мин, а мотоциклист - за 20 мин. Через сколько минут они встретятся, если выедут одновременно из этих поселков навстречу друг другу?

Автор: Гость