в равнобедреном треугольнике авс ав=ас, ав=6, косинус в=√3/2.Найдите площадь
Геометрия
в равнобедреном треугольнике авс ав=ас, ав=6, косинус в=√3/2.Найдите площадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cosb=sqrt(3)/2 sinb=1/2 S=(ab)^2*sin(180-2B)/2=(ab)^2*sinbcosb=36*sqrt(3)/4=9sqrt(3)
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