в равнобедреном треугольнике авс ав=ас, ав=6, косинус в=√3/2.Найдите площадь

Геометрия
в равнобедреном треугольнике авс ав=ас, ав=6, косинус в=√3/2.Найдите площадь
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cosb=sqrt(3)/2 sinb=1/2 S=(ab)^2*sin(180-2B)/2=(ab)^2*sinbcosb=36*sqrt(3)/4=9sqrt(3)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
средняя температура июля и января в сша
Ответить
Химия
к какому классу органических веществ относиться HCOOH
Ответить
Алгебра
Заданы  три  точки:  A(3;-4), B(-2;5), C(-12;3). Составьте  уравнение  прямой,  проходящей через точку  C  и параллельной прямой AB.
Ответить
Математика
три отряда учеников высадили деревья.Первый высадил 7/20 всех деревьев,второй 5/8 оставшихся,а третий остальные 195.Сколько всего деревьев высадили...
Ответить
Математика
один насос наполняет резервуар за 2 часа,а второй опорожняет его за 3 часа.Какая часть резервуара будет заполнена после одного часа  их совместной ...
Ответить