Заданы  три  точки:  A(3;-4), B(-2;5), C(-12;3). Составьте  уравнение  прямой,  проходящей через точку  C  и параллельной прямой AB.

Алгебра
Заданы  три  точки:  A(3;-4), B(-2;5), C(-12;3). Составьте  уравнение  прямой,  проходящей через точку  C  и параллельной прямой AB.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+2)/(-5)=(y-5)/9 5y=-9x+7 y=-1,8x+1,4 3=-1,8*(-12)+b b=3-1,8*12=-18,6 y=-1,8x-18,6  
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