Заданы три точки: A(3;-4), B(-2;5), C(-12;3). Составьте уравнение прямой, проходящей через точку C и параллельной прямой AB.

Алгебра

Заданы три точки: A(3;-4), B(-2;5), C(-12;3). Составьте уравнение прямой, проходящей через точку C и параллельной прямой AB.

Автор: Гость