Портретный очерк Шолохова
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Портретный очерк Шолохова
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М. А. Шолохов - один из великих писателей XX века.Модернизм, разрывая с традициями реализма, рвет и те исторически оправданные связи, которые на протяжении веков сложились между литературой и фольклором.Начало искусства слова - в фольклоре.
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