Портретный очерк Шолохова

Гость: Гость:

М. А. Шолохов - один из великих писателей XX века.Модернизм, разрывая с традициями реализма, рвет и те исторически оправданные связи, которые на протяжении веков сложились между литературой и фольклором.Начало искусства слова - в фольклоре.