Портретный очерк Шолохова

Русский язык
Портретный очерк Шолохова
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М. А. Шолохов - один из великих писателей XX века.Модернизм, разрывая с традициями реализма, рвет и те исторически оправданные связи, которые на протяжении веков сложились между литературой и фольклором.Начало искусства слова - в фольклоре.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите градусные меры уголов трехугольника CDE,если угол С вдвое больше  угла D и втрое меньше угла Е.
Ответить
Українська література
среднее количество осадков в сша
Ответить
Химия
Сколько граммов серы необходимо для получения 3,5 моль оксида серы?
Ответить
Математика
Что в поле зеленое, дома красное, а в магазине черное?
Ответить
Физика
Для промывки медной детали массой 17,8 кг ее опустили в бак с керосином. Определить массу керосина вытесненного этой деталью.
Ответить