Сколько граммов серы необходимо для получения 3,5 моль оксида серы?
Химия
Сколько граммов серы необходимо для получения 3,5 моль оксида серы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х г 3,5 моль [latex]S+O_2=SO_2[/latex] 32 г 1 моль при взаимодействии 32 г серы образуется 1 моль оксида, а при -- // -- // -- х г________________3,5 моль, откуда х=32*3,5/1= 112 г
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