Сколько граммов серы необходимо для получения 3,5 моль оксида серы?

Химия
Сколько граммов серы необходимо для получения 3,5 моль оксида серы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х г                               3,5 моль  [latex]S+O_2=SO_2[/latex] 32 г                              1 моль при взаимодействии 32 г серы образуется 1 моль оксида, а при  --  //  --  //  --  х г________________3,5 моль, откуда х=32*3,5/1= 112 г
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