Назовите направления в экологическом туризме

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Экологический туризм развивается по многим направлениям. Основными из них являются отдых на лоне природы с целью получения эмоциональных и эстетических впечатлений, оздоровительный отдых, путешествия и приключения. Экологический туризм с каждым годом становится всё более разнообразным и интересным. Экологический туризм разделяют на различные направления. Критерием для разделения служит цель вашего путешествия выделяют: созерцание и исследование природы; созерцание красот природы; некотрые отправляются в поисках целебных сил дикой природы; ну и конечно спорт. Существуют и другие названия данного вида туристической деятельности: деревенский туризм, зеленый туризм, аграрный туризм. Но эти названия скорее отражают разновидность понятия экологического, чем несут в себе полную нагрузку данного понятия. Такие бывают направления.Вообще экологический туризм это классная штука!