Как я однажды помогал маме

Гость: Гость:

Мне шел шестой год. В нашей семье появился новый человек - мой брат. Он был еще совсем маленький, а нужно было купить молока, чтобы сварить ему кашу. Мама была занята, и попросила меня купить молоко. Она доверила мне это, потому что магазин был совсем рядом. Я молоко купил. Мама перелила его в кастрюлю, вскипятила и оставила остывать. После обеда она попросила меня вымыть посуду, пока она укладывает братика спать. Я посуду вымыл. Вымыл и ту кастрюлю, в которой было молоко. Кастрюля стала чистой, а молока опять не было, потому что я его вылил. Как же иначе мыть кастрюлю? Мама меня не бранила, только объяснила, как я должен был поступить. ( Это случай из жизни.)