В магазине продавали ткани трех видов.сукно составляет 60% всех тканей,а ситец остальные 900м.Сколько всего было продано тканей
Математика
В магазине продавали ткани трех видов.сукно составляет 60% всех тканей,а ситец остальные 900м.Сколько всего было продано тканей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-60=40%-900м 900:40=22,5м-1% 22,5*60=1350м-60% 1350+900=2250м-всего было продано тканей
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