В магазине продавали ткани трех видов.сукно составляет 60% всех тканей,а ситец остальные 900м.Сколько всего было продано тканей

Математика

В магазине продавали ткани трех видов.сукно составляет 60% всех тканей,а ситец остальные 900м.Сколько всего было продано тканей

Автор: Гость