назови корни и чередущиеся гласные в них.Найди законамерность в написании букв е-и в корнях.Сделай вывод о написании е-и в корнях с чередованием. разбирать,отпирать,задирать,вытирать,замирать,блистать,расстилать,выжигать,разбер...
Русский язык
назови корни и чередущиеся гласные в них.Найди законамерность в написании букв е-и в корнях.Сделай вывод о написании е-и в корнях с чередованием. разбирать,отпирать,задирать,вытирать,замирать,блистать,расстилать,выжигать,разберу,отпереть,задуре, вытерить,замереть,блестеть,расстелить выжег
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. бер-бир 2.пер-пир 3.дер-дир 4.тер-тир 5.мер-мир 6.блест-блещ-блист 7.стел-стил 8.жег-жиг В чередующихся корнях пишется "и" если после корня следует суффикс "а", во всех остальных случаях "е" P.S.еще есть чередование Чет-чит и исключения из правила:сочетать, сочетание. Надеюсь поможет))
Гость:
если есть суффикс «а» после корня ,тогда в корне пишем всегда( и) тут чередуются гласные (и) и (е) разбирать корень(бир) отпирать(пир),задирать(дир),вытирать(тир),замирать(мир),блистать(блис), расстилать(стил),выжигать(жиг), разберу(бер),отпереть(пер),задуре(не пойму слово), вытерить(тер),замереть(мер),блестеть(блес),расстелить(стел) выжег(жег)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В магазине продавали ткани трех видов.сукно составляет 60% всех тканей,а ситец остальные 900м.Сколько всего было продано тканей
Русский язык
Списать,распространяя выделенные слова уточняющими обстоятельствами места и времени. 1. ВЕЧЕРОМ Волга особенно красива.2. ВДАЛИ виднелось большое о...
Алгебра
Камни лежат в трех кучах в одной 51 камень, в другой 49, а в третей 5.Разрешается объединять любые кучи в одну, а так же разделять кучи из четного ...