назови корни и чередущиеся гласные в них.Найди законамерность в написании букв е-и в корнях.Сделай вывод о написании е-и в корнях с чередованием. разбирать,отпирать,задирать,вытирать,замирать,блистать,расстилать,выжигать,разбер...

Гость: Гость:

1. бер-бир 2.пер-пир 3.дер-дир 4.тер-тир 5.мер-мир 6.блест-блещ-блист 7.стел-стил 8.жег-жиг В чередующихся корнях пишется "и" если после корня следует суффикс "а", во всех остальных случаях "е" P.S.еще есть чередование Чет-чит и исключения из правила:сочетать, сочетание. Надеюсь поможет))