найдите 5-ый член геометрической прогресии, состоящей из восьми членов, если сумма ее членов с четными номерами равна 1360, а с нечетными 680

Математика

найдите 5-ый член геометрической прогресии, состоящей из восьми членов, если сумма ее членов с четными номерами равна 1360, а с нечетными 680

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