ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Какой объем сероводорода образуется при взаимодействии 19,36г сульфида железа(2),содержащего 10%примесей,с соляной кислотой?

Химия

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Какой объем сероводорода образуется при взаимодействии 19,36г сульфида железа(2),содержащего 10%примесей,с соляной кислотой?

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