ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Какой объем сероводорода образуется при взаимодействии 19,36г сульфида железа(2),содержащего 10%примесей,с соляной кислотой?
Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Какой объем сероводорода образуется при взаимодействии 19,36г сульфида железа(2),содержащего 10%примесей,с соляной кислотой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
FeS+2HCl=FeCl2+H2S масса прореагир. сульфида железа =19,36*0,9=17,424 V(H2S)=22.4*17.424/88=4.4352 л
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