Что в поле зеленое, дома красное, а в магазине черное?

Математика
Что в поле зеленое, дома красное, а в магазине черное?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ответ - это конечно же чай
Гость:
Это свекла. Вроде как, загадка
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