решите уравнение : 0,2t+1,7t-0,54=0,22 5,6z-2z-0,7z+2,65=7
Математика
решите уравнение : 0,2t+1,7t-0,54=0,22 5,6z-2z-0,7z+2,65=7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,2t+1,7t-0,54=0,22 1,9t-0,54=0,22 1,9t=0,76 t=0,4 5,6z-2z-0,7z+2,65=7 z=1,5
Гость:
0,2t+1.7t-0.54=0.22 1.9t=0.22+0.54 1.9t=0.76 t=0.4 5.6z-2z-0.7z+2.65=7 2.9z=7-2.65 z=1.5
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