на координатной прямой отмечены точки А(2) и В(10). Найдите координату точки М, расположенную вне отрезка АВ, если известно, что: АМ : МВ=3:1

Алгебра

на координатной прямой отмечены точки А(2) и В(10). Найдите координату точки М, расположенную вне отрезка АВ, если известно, что: АМ : МВ=3:1

Автор: Гость