на координатной прямой отмечены точки А(2) и В(10). Найдите координату точки М, расположенную вне отрезка АВ, если известно, что: АМ : МВ=3:1
Алгебра
на координатной прямой отмечены точки А(2) и В(10). Найдите координату точки М, расположенную вне отрезка АВ, если известно, что: АМ : МВ=3:1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB=8- это две части. одна часть 8/2=4 координаты точки M(10+4)=14 AM=14-2=12 MB=14-10=4 12:4=3:1
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