Для промывки медной детали массой 17,8 кг ее опустили в бак с керосином. Определить массу керосина вытесненного этой деталью.

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Как известно, объем тела, погруженного в воду, вытеснит такой же объем воды. Сперва вычислим объем медной детали: V=m/p(плотность меди)=17.8/8.93*10^3=0.00199328 м^3 Значит такой же объем керосина был вытеснен. Теперь вычислим его массу: m=p*V=800(плотность керосина)*0.00199328=1.59 кг.