Для промывки медной детали массой 17,8 кг ее опустили в бак с керосином. Определить массу керосина вытесненного этой деталью.
Физика
Для промывки медной детали массой 17,8 кг ее опустили в бак с керосином. Определить массу керосина вытесненного этой деталью.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как известно, объем тела, погруженного в воду, вытеснит такой же объем воды. Сперва вычислим объем медной детали: V=m/p(плотность меди)=17.8/8.93*10^3=0.00199328 м^3 Значит такой же объем керосина был вытеснен. Теперь вычислим его массу: m=p*V=800(плотность керосина)*0.00199328=1.59 кг.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
на координатной прямой отмечены точки А(2) и В(10). Найдите координату точки М, расположенную вне отрезка АВ, если известно, что: АМ : МВ=3:1
Українська література
Математика
найдите 5-ый член геометрической прогресии, состоящей из восьми членов, если сумма ее членов с четными номерами равна 1360, а с нечетными 680