среднее количество осадков в сша
Українська література
среднее количество осадков в сша
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Среднее годовое количество осадков колеблется от 380 до 1000 мм, причем они большей частью выпадают на западных склонах Береговых хребтов.
Гость:
Среднее годовое количество осадков в США не превышает 250 мм
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