Найдите градусные меры уголов трехугольника CDE,если угол С вдвое больше  угла D и втрое меньше угла Е.

Математика
Найдите градусные меры уголов трехугольника CDE,если угол С вдвое больше  угла D и втрое меньше угла Е.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть угол Д равен х тогда угол С равен 2х угол Е равен 6х х+2х+6х=180 откуда х=20 Значит углы равны 20, 40, 120
Гость:
Пусть угол D равен х градусам, тогда угол C будет равен 2xградусам, а угол Е будет равен 6x градусам. Угол С+уголD+уголЕ=180 градусам, по свойству суммы углов треугольника 2x+x+6x=180 9x=180 X=20   Угол D равен 20 градусам, угол С равен 40 градусам, угол Е равен 120 градусам   ПРОВЕРКА: 40+20+120=180; 180=180  
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