Найдите градусные меры уголов трехугольника CDE,если угол С вдвое больше  угла D и втрое меньше угла Е.

пусть угол Д равен х тогда угол С равен 2х угол Е равен 6х х+2х+6х=180 откуда х=20 Значит углы равны 20, 40, 120

Гость: Гость:

Пусть угол D равен х градусам, тогда угол C будет равен 2xградусам, а угол Е будет равен 6x градусам. Угол С+уголD+уголЕ=180 градусам, по свойству суммы углов треугольника 2x+x+6x=180 9x=180 X=20 Угол D равен 20 градусам, угол С равен 40 градусам, угол Е равен 120 градусам ПРОВЕРКА: 40+20+120=180; 180=180